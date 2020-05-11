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Metrobüste sabah yoğunluğu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM ve kuaförlerin uzun süre sonra yeniden açılması ve haftanın ilk günü olması nedeniyle İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk oluştu.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:42
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Metrobüste sabah yoğunluğu

İSTANBUL - Beylikdüzü-Cevizlibağ ile Avcılar-Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüslerde yoğunluk saat 07.00'de başladı. Hareket Amirliğinin peş peşe araç kaldırmasına karşılık, 'İki koltuktan birini boş bırakma' uygulamasının da etkisiyle ayakta yolculuk yapan yolcu sayısı normalin çok üzerine çıktı. Beylikdüzü yönünden gelen metrobüste, ilerleyen duraklarda yolcu sayısı azalacağına giderek arttı. Metrobüste Zincirlikuyu durağına kadar 33 kişinin ayakta yolculuk yaptığı, bazı kişilerin dirsek dirseğe ayakta durmaya çalıştığı görüldü.


TRAMVAY VE  METRODA DURUM

Zeytinburnu'ndaki aktarma istasyonunda Bağcılar-Kabataş hattında yoğunluk iki yönde de metrobüse göre daha az olduğu görüldü. Atatürk Havalimanı-Yenikapı metro hattı da sabah saatlerinde yoğundu. İki koltuktan birini boş bırakma uygulamasına uyulan metrodaki ayaktaki yolcu sayısı Otogar istasyonunda yapılan aktarmalarla iyice arttı.

DHA

Son Güncelleme: 11.05.2020 13:44
Anahtar Kelimeler:
METROBÜSSabah YoğunluğuKoronavirüs
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