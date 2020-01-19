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Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı

Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı

Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.

19 Ocak 2020 Pazar 14:33
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Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı


İSTANBUL,(DHA)
Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs  henüz belirlenemeyen bir nedenle Okmeydanı Hastane Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı. Kazada arkadaki metrobüs sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kaza nedeniyle, metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazaMETROBÜSOkmeydanı Hastaneönce Vatanİstanbul
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