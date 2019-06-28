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Metrobüs duraklarında yoğunluk

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı.

Metrobüs duraklarında yoğunluk

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:50
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Metrobüs duraklarında yoğunluk

Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu üst geçite kadar uzandı. Yoğunluk ek metrobüslerin gelmesiyle azaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
METROBÜSYoğunlukFatih Sultan Mehmet KöprüsüÇalışma
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