Metrobüs duraklarında yoğunluk

Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu üst geçite kadar uzandı. Yoğunluk ek metrobüslerin gelmesiyle azaldı.
DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı.
Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu üst geçite kadar uzandı. Yoğunluk ek metrobüslerin gelmesiyle azaldı.
DHA