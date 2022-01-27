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Metro arızalandı, yolcular durakta bekledi

27 Ocak 2022 Perşembe 14:05
Metro arızalandı, yolcular durakta bekledi

İSTANBUL - İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın Sağmalcılar istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda kişi yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın  Sağmalcılar istasyonunda saat 09.34 sıralarında 'kuplaj' arızası yaşandı. Arıza nedeniyle sürüş yapılan vagonun diğer vagonlar ile iletişimi kesildi. Bayrampaşa ikinci perondaki araç tahliye edilerek içindeki yolcular indirildi ve arızalı araç depoya çekildi. Bir süre sonra arızalı aracın yerine araç çıkarıldı. Metro seferi yeniden başladı. Arıza nedeniyle işe gitmek isteyenler dakikalarca durakta bekledi. O anlar istasyonda bekleyenler tarafından görüntülendi.

Arızayla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 09.34'te Yenikapı-Ataköy seferini yapan 4 vagonlu diziden oluşan aracımızda Bayrampaşa-Sağmalcılar arasında kuplaj arızası yaşanmıştır. Sürüş yapılan vagonun diğer vagonlar ile iletişimi kesilmiştir. 

Bayrampaşa 2. peronda bulunan yolculu araç tahliye edilerek arızalı aracın depoya çekilmesi için diğer dizi ile bağlantısı sağlanmıştır. 

09.39'da arızalı aracın yerine sefere verilmek üzere garaj sahasından yedek araç çıkarılmış ve Otogar istasyonundan Ataköy yönünde yolcu alımına başlamıştır. Bu süre içerisinde Yenikapı-Otogar arasında sefer aksaması meydana gelmiştir. Seferlerimiz 10.01'de normale dönmüştür" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metro ArızasıYolcularYenikapıKirazlı Metro Hattı
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