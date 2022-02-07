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Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı

METEOROLOJİ ve Valilik, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 17:18
Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da beklenen yağışların Pazartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

YERLİKAYA: OKULLARDA, TRAFİKTE VE PARKLARDA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelierini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiUyarıYağmurYağışİstanbul Valiliği
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