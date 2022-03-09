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Meteoroloji: İstanbul’da kuvvetli yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor

09 Mart 2022 Çarşamba 11:21
Meteoroloji: İstanbul’da kuvvetli yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor

İSTANBUL - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'da perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağını açıkladı. Değerlendirmede, il genelinde 10-20 santimetre kar kalınlığı, kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde deniz etkili yoğun kar sağanakları nedeniyle 20 santimetre kar örtüsü oluşacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada," İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulMeteorolojiKar Yağışı
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