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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:35
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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağmurYağışFırtınaRüzgar
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