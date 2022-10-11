Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.585,75
ALTIN
995,28
DOLAR
18,59
STERLİN
20,53
EURO
18,06
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
Makam şoförü alınacaktır
Makam şoförü alınacaktır
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL'da narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüphelileri 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakaladı. Kumaş içerisinde gizlenmiş 1.5 ton marihuana ele geçiren polis, 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

11 Ekim 2022 Salı 10:50
Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi. Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi. Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi. Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaAmbarlı LimanıUyuşturucuNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümraniye’de yol bakım işçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Ümraniye’de yol bakım işçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı
10 Kasım öncesi Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odasında kapsamlı bakım ve onarım
10 Kasım öncesi Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odasında kapsamlı bakım ve onarım
İmamoğlu Kadıköy'de patlama olan binada incelemelerde bulundu
İmamoğlu Kadıköy'de patlama olan binada incelemelerde bulundu
"Çalışmalarımızın uluslararası arenada ilgi görmesinden dolayı gurur duyuyoruz"
"Çalışmalarımızın uluslararası arenada ilgi görmesinden dolayı gurur duyuyoruz"
Maltepe’de arsada ceset bulundu
Maltepe’de arsada ceset bulundu
Avcılar'da çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi
Avcılar'da çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi
Kadıköy'de bir binada patlama: 3 ölü
Kadıköy'de bir binada patlama: 3 ölü
Kartal’da refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
Kartal’da refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
AVM'nin terasından düşen 25 yaşındaki Kader hayatını kaybetti
AVM'nin terasından düşen 25 yaşındaki Kader hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول