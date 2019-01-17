Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96026
ALTIN
223.005
DOLAR
5.3569
STERLİN
6.9057
EURO
6.1071
Boluspor ile Galatasaray arasındaki maç tarihi açıklandı
Boluspor ile Galatasaray arasındaki maç...
“Mars Grup ‘hiç’ satmak istiyor”
“Mars Grup ‘hiç’ satmak istiyor”
'Paketli gıdalar anlık mutluluk sağlıyor'
'Paketli gıdalar anlık mutluluk sağlıyor'
Galatasaray'ın yeni forveti Bony
Galatasaray'ın yeni forveti Bony
Binlerce çocuk sanatla buluşuyor!
Binlerce çocuk sanatla buluşuyor!

Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 6. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 6. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:09
0 Okunma
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, yakınları ve meslektaşları katıldı. 

Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. 

"6 YIL NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM" 

Cemre Birand, “6 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Hem bizim hayatımızda hem de Türk basınında çok büyük bir boşluk bıraktı. Bugün gelen mesajlara bakıyorum, herkes 'onu arıyoruz, onu gibi gazeteciyi arıyoruz, o başkaydı' diyor. Yeri doldurulamıyor.  İnsan hayatında her an anmıyor ama bir şey oluyor. Şarkı çalıyor, bir olay oluyor o anda cız diye yokluğunu hissediyorsunuz. Bir de oturduğum odanın her yerinde resimleri var, akşam en son gördüğüm surat o" dedi.

"HER YERDE ARIYORUM"

Umur Birand ise “Özlem değişmedi, hep arıyorum, ailecek arıyoruz, özlüyoruz. Hep aynı soru, 'babam hayatta olsaydı ne derdi?' 

Oğlu olarak özlemim hep aynı, her yerde arıyorum, keşke yanımda olsa. Babam bana 'oğlum bir gün beni arayacaksın, keşke babam hayatta olsaydı diyeceksin' derdi. Hiçbir zaman inanmazdım. O cümlesi kulaklarımda durmadan çınlıyor. Her vermiş olduğum kararda, her mutlulukta insan babasıyla paylaşmak istiyor. Annem hayatta onunla paylaşıyorum ama babasız da olmuyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali BirandMehmet Ali Birand Mezarı Başında Anıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal'da Bedrettin Dalan'ın Oğlunun cipini çalan kişiyi koruması vurdu
Kartal'da Bedrettin Dalan'ın Oğlunun cipini çalan kişiyi koruması vurdu
Esenyurt4ta sitede el bombası ve mermiler bulundu
Esenyurt4ta sitede el bombası ve mermiler bulundu
TEPSAM'dan 'Brexit' açıklaması
TEPSAM'dan 'Brexit' açıklaması
Trafoda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu 
Trafoda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu 
Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız
Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız
Önce canını sonra da ekmek teknesini kurtardı
Önce canını sonra da ekmek teknesini kurtardı
İstanbul Akvaryumu 11 Gentoo Penguenini daha evlat edindi
İstanbul Akvaryumu 11 Gentoo Penguenini daha evlat edindi
Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
İstanbul'da operasyon
İstanbul'da operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ