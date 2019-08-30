Maslak kırmızı-beyaz...

İSTANBUL - Maslak, kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.
DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.
İSTANBUL - Maslak, kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.
DHA