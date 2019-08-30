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Maslak kırmızı-beyaz...

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Maslak kırmızı-beyaz...

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:29
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Maslak kırmızı-beyaz...

İSTANBUL - Maslak, kırmızı-beyaza büründü.  Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maslak Kırmızı-beyaz30 Ağustos Zafer BayramıTÜRK BAYRAKLARI
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