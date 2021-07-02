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Marmaray istasyonlarında Kovid-19 aşı noktası kuruldu

02 Temmuz 2021 Cuma 13:54
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Marmaray istasyonlarında Kovid-19 aşı noktası kuruldu

İSTANBUL - İlk olarak TCDD'ye bağlı Ankara YHT garında başlayan "İki Tren Arası Aşı" uygulaması, Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında da başladı. 

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilk olarak Ankara Yüksek Hızlı Tren garında başlatılan "İki Tren Arası Aşı" uygulaması, bugün itibarıyla Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında da başladı. Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar ve hemşireler görevlendirildi. Yenikapı'da bulunan aşılama noktasında ilk olarak, bir yolcuya Kovid-19 aşısı uygulandı. Aşı olmak için gelenler tek tek aşılama noktasında bulunan odaya alınarak Kovid-19'a karşı aşılandı. Uygulama kapsamında o anda orada bulunan yolcu,TCDD çalışanları veya yolu oradan geçen herkesin aşılanabileceği uygulamada aşılama sayısının arttırılması hedefleniyor. Aşılama noktalarına gelenlerin randevu alması gerekmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü projede TCDD Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarının yanı sıra, Eskişehir, Konya HYT garlarında, İzmir Alsancak Gar Atatürk Bulvarı'nda da bugün itibariyle Kovid-19 aşı uygulamaları başladı. 


 

""MESAİ SAATLERİMDE AŞIYA GİDEMİYORDUM"

TCDD Marmaray'da güvenlik şefi olarak görev yapan Yüksel Bulut "Mesai saatlerimde aşıya gidemiyordum. Aşı vurulurken bir şey hissetmedim, 2. dozumu burada olmuş oldum" diye konuştu. 


 

"AŞILANMAK İSTEYENLERİN MARMARAY'DAN GEÇMESİ GEREKMİYOR"

Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan "Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın ortak projelendirmeleri ile burada vatandaşın en fazla sirkülasyonu olduğu noktada gerek zaman kısıtlamalarından dolayı, gerek ulaşım sıkıntılarından dolayı, sağlık kuruluşlarına gidemeyenlerin burada da aşısını yapabilme hedefindeyiz. Amacımız aşılanmayı daha da hızlandırmak, vatandaşın daha kolay aşılanmasını sağlamak. Sabah ilk açılış saatinden en son yolcuya kadar aşılama uygulaması devam edecek. Sadece Marmaray'dan geçiyor olması gerekmiyor. Bu lokasyona gelebilecek her kişi aşıdan faydalanacak. Yenikapı lokasyonundan geçen herkes bizim hedef kitlemiz" dedi. 


 

"BEN DE 3.DOZUMU OLABİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİM"

TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, "Vatandaşın aşıya en kolay noktada ulaşması için Marmaray İstasyonlarımızın belli noktalarında standlar kurduk. Gerek bizim personelimiz gerekse vatandaş bu uygulamadan yararlanabilecek. Ben bundan önce iki doz Sinovac aşısı oldum, bugün de 3. doz olan Biontech aşımı olmak için vatandaş gibi sıraya girdim" şeklinde konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmaray IstasyonlarıKovid19 Aşı Noktası
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