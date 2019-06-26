Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94831
ALTIN
262.171
DOLAR
5.7855
STERLİN
7.3396
EURO
6.5818
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
PAMPLONA HATIRASI
PAMPLONA HATIRASI
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...
Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmaray arıza yaptı; vatandaşlar raylarda yürüdü

Kadıköy'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

Marmaray arıza yaptı; vatandaşlar raylarda yürüdü

Kadıköy'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
9 Okunma
Marmaray arıza yaptı; vatandaşlar raylarda yürüdü

İSTANBUL - Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre  hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen bir yolcu fenalık geçirerek bayıldı.   Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri  geldi.   Trenlerin kapıları açıldı. Vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.  Baygınlık geçiren ve yaralanan kişiler  ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından  Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarayArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık adamlar denizden kilolarca çöp çıkardı
Balık adamlar denizden kilolarca çöp çıkardı
FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
Seçmenler böyle geldi
Seçmenler böyle geldi
Metrelerce kuyruk oluştu!
Metrelerce kuyruk oluştu!
İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği
İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği
Büyükçekmece'de fabrika yangını! 
Büyükçekmece'de fabrika yangını! 
İstanbul Valiliği: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: 4 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta hareketli dakikalar!
Esenyurt'ta hareketli dakikalar!
İDO'dan '23 Haziran'da sefer iptali' açıklaması
İDO'dan '23 Haziran'da sefer iptali' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans