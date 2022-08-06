Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma Görevlisi alacak
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi,...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi

MALTEPE’de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:26
Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay saat 23:30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde hareketsiz yattığını gören kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulan nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cenaze tabutla araca yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi. Kederli aileyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeAltıntepe MahallesiölümVefatEvApartman112 Acil Çağrı MerkeziAdli Tıpşüpheli ölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı’nda çalışmalar sürüyor
Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı’nda çalışmalar sürüyor
Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri
Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri
İstanbul'da sürüklenen gemi, erzak ikmali yapan gemiye çarptı
İstanbul'da sürüklenen gemi, erzak ikmali yapan gemiye çarptı
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına soruşturma
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına soruşturma
Tarihi Mısır Çarşısı’nda 5 bin 500 kişiye aşure dağıtılacak
Tarihi Mısır Çarşısı’nda 5 bin 500 kişiye aşure dağıtılacak
Balıklı Rum Hastanesi'nde inceleme ve hasar tespit çalışmaları
Balıklı Rum Hastanesi'nde inceleme ve hasar tespit çalışmaları
Sultangazi'de yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
Sultangazi'de yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı
Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول