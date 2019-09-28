Maltepe Tiyatro Festivali’nde karnaval gibi yürüyüş

ZİŞAN TOPAKOĞLU

İSTANBUL. Maltepe’de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, dördüncü gününde ilçeye damga vurdu. 8 ülkeden tiyatrocuların yanı sıra Türkiye’nin 11 şehrinden tiyatro ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen festival yürüyüşü, renkli anlara sahne oldu. Her ülkenin kendi bayrağı ve pankartıyla katıldığı yürüyüşte bando ekibinin müzikleriyle eğlence zirveye taşındı. Maltepe Meydanı’ndan başlayan korteje öncülük eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beşçeşmeler Meydanı’nda bir konuşma yaparak festivale katılan tüm ekipleri selamladı. Kılıç, “Kültür ve sanatın kalbi artık Maltepe’de atıyor. Gerçek anlamda Maltepe’de festival tadında bir haftayı geride bıraktık. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetenekli tiyatrocularımızın başarılı oyunlarını kutluyorum. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız her yıl artarak devam edecek” diye konuştu.

EN ÇOK ÇOCUKLAR EĞLENDİ:

2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali dördüncü gününde çocuklar düzenlenen 6 oyunun 3’ü çocuklar için sahnelendi. Bu kapsamda Fransa-Sırbistan Sam Tiyatro’nun “Kukla Atölyesi”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Dans Salonu’nda çocuklara buluştu. Kukla atölyesi ile oldukça eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, Gülensu Uğur Mumcu Parkı’nda Gaziantep Sahne Leblebi tarafından sahnelene çocuk oyunu “Ötmesini Bilmeyen Horoz” ve Cumhuriyet Parkı’nda Hatay Kumbara Sanat tarafından sahnelenen çocuk oyunu “Hacivat ve Karagöz” ile hem eğlendiler, hem de tiyatro yoluyla birçok bilgiyi öğrendiler.

ROMANYA SAHNEDE:

Aynı gün programda Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu, “12 Öfkeli” oyunuyla sahne aldı. Reginald Rose’un yazdığı, Necati Şahin’in Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Hakkı Kuş üstlendi. 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyunda, “Şüphelinin kesin suçlu olduğu düşüncesinin hâkim olduğu bir jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa neler olur?” sorusu etrafında gelişen oyun, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Yine aynı gün Romanya Queen Mary Tiyatrosu “Çığ”, İstanbul Tarla Zanat da “Çerveçe 2” isimli sokak oyunuyla festivaldeki yerlerini aldı. Festival yürüyüşünün ardından İtalyan Silence Tiyatrosu, Beşçeşmeler Meydanı’nda “Barok Önerileri” ile ikinci kez, festivalde oyunlarını sahnelerken, Çekirdek Kadro da festival için muhteşem bir konser verdi. (Zişan Topakoğlu)