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Maltepe'de korkutan patlama!

Maltepe'de meydana gelen trafo patlaması korkuya yol açtı. Patlamayla birlikte çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:11
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Maltepe'de korkutan patlama!

Olay, Tugayyolu Caddesi'nde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait merkezde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Henüz kaynağı bilinmeyen nedenle trafo bir anda patladı ve ardından yangın çıktı. Patlamayı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patlama sonucunda trafonun önünde bulunan park halinde araçlarda hasar oluştu.  

Görgü tanığı Ferhat Tandoğan, “45 dakika önce komple bölge aydınlandı. Ses çıkmasıyla binaların aydınlandığını gördüm. Bir baktım büyük bir patlama oldu. Bir itfaiye aracı geldi, ilk önce söndürmeye çalıştı, ondan sonra diğer itfaiyeler de geldi. Yaralı görmedim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeTrafoPatlama
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