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Maltepe'de göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:12
Maltepe'de göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı

İSTANBUL - Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.  

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Maltepe Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta saat 10.00 sıralarında otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Belediyeye ait iş makineleri sokakta tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

  

"KAPIYI AÇTIĞIM ZAMAN DENİZ GİBİYDİ HER YER"

Yarısına kadar suya batan araçtan çocuklarıyla birlikte son anda çıktığını anlatan Berfin Çalık, "Bir anda fark edemedim. Göl gidiydi. Arabam yarısına kadar suya batmıştı. Çocuğumda bir şey yok. Son anda çıktım. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer. Bende bir şey yok çok şükür. Mazgallar tıkanmış sanırım. Ben 5 yıldır buradayım, bu noktayı hiç böyle hatırlamıyorum. Aniden bastıran yağmur neticesinde böyle bir şey yaşadık" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 15.08.2022 11:56
Anahtar Kelimeler:
İstanbulSağanak YağışMaltepe
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