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Maltepe D-100'de araç alev alev yandı,

Maltepe D-100 Karayolu'nda hafif ticari otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

25 Şubat 2020 Salı 10:36
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Maltepe D-100'de araç alev alev yandı,

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeD100AraçOtomobilYangın
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