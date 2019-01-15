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Maltepe Belediyesi’nden vatandaşlara doğa dostu bez çanta

Maltepe Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan pazar alanlarında doğa dostu bez çantalar dağıttı.

Maltepe Belediyesi’nden vatandaşlara doğa dostu bez çanta

Maltepe Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan pazar alanlarında doğa dostu bez çantalar dağıttı.

15 Ocak 2019 Salı 10:21
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Maltepe Belediyesi’nden vatandaşlara doğa dostu bez çanta

Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasanın ardından harekete geçen Maltepe Belediyesi, Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla, ilçedeki pazar alanlarında vatandaşlara bez çantalar dağıtıldı. Halkı, doğaya zararı yıllardır tartışılan naylon poşetlerin yerine, bez çanta kullanmaya teşvik eden bu çalışma, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

“BEZ ÇANTAYI TEŞVİK EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ali Kılıç, “Göreve geldiğimizden beri, doğa dostu bir kent yaratma çabası içinde olduk. Bununla ilgili hayata geçirdiğimiz birçok projemiz var. Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasayı destekliyoruz. Çalışmalarımızla, Maltepe sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarımızı bez çanta kullanmaya teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çevre dostu birçok projesi ise sık sık gündeme gelen Maltepe Belediyesi’nin halktan yoğun ilgi gören bu çalışması, ilçedeki tüm semt pazarlarında devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bez TorbaMaltepe Belediyesi
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