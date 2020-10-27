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Mahmutpaşa'da esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor

İstanbul'un önemli alışveriş noktalarından Mahmutpaşa'da esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor.

27 Ekim 2020 Salı 11:38
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Mahmutpaşa'da esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor

İSTANBUL - Mahmutpaşa yokuşu İstanbul'un önemli alışveriş noktalarından ve tarihi dokusuyla turistlerin uğrak noktalarından biri.  Mahmutpaşa yokuşu ve çevresindeki ara sokaklarda, kalabalıkla birlikte sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor. Mahmutpaşa ve Eminönü'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi. Kimi nefes alamadığını iddia ediyor, kimi yeni sigara içtiğini. Maske takmayanların arasında koronavirüse inanmadığını söyleyen bile var. Bazılarının ise maskesinin çeneye ya da burun altına indirdiği de görülüyor. 

"BEN ASLINDA KORONAYA DA İNANMIYORUM"

Muhterem Türkoğlu, "Normalde ben maske takan bir insanım ben de yakalandım. Bende nefes darlığı var, sivilce falan da yaptığı için indiriyorum maskeyi. Yoksa normalde sıkı takıyorum maskeyi" dedi.

Esnaf olan Şenay Yılmaz, "Şuan sigara içtim. Genelde kullanıyorum ama şu an kullanmadım. Profesör doktor çok arkadaşım var genelde maskeyi önermiyorlar. Çünkü temiz oksijeni alamıyoruz. Ben çok karşıyım, ben aslında koronaya da inanmıyorum" dedi.  ,


"MASKE NEFES ALIP VERMEYİ DÜŞÜRÜYOR"

Alışveriş yapan Ahmet Kaya, "İnsanda nefes darlığı olabilir, takmaya bilir ama vaka sayısı da yükseldi baya. Sıkılmadık maskeden, sağlığımız için daha iyi, bence takılmalı" şeklinde konuştu. 

Bir diğer esnaf olan Polat Sönmez ise, "Maske kullanmaya devam ediyoruz da kimse olmadığı zaman nefes alıyoruz. Müşteri geldiği zaman tekrar takıyoruz. Maske nefes alıp vermeyi düşürüyor" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 27.10.2020 12:48
Anahtar Kelimeler:
MaskesizTuristEsnafMAHMUTPAŞA
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