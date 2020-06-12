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Maçka Parkı'nda dehşet!

Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kırık bira şişesiyle Süleyman Dönmez'in boğazını kesti. Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken şüpheli Eyüpsultan'da yakalandı.

12 Haziran 2020 Cuma 08:09
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Maçka Parkı'nda dehşet!
Olay, Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, kimliği belirsiz kişi elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

YARDIMINA MESLEKTAŞLARI KOŞTU

Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez'in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Daha fazla kan kaybetmemesi için, bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Saldırıyı gören ve tampon yapılması için tişörtünü veren Aykut Fırtına "Biz burada oturuyorduk. İki arkadaş o taraftan geldi. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Birisi bira şişesini kırdı, arkadaşın boğazını kesti. Bayağı da kan kaybetti arkadaş. Geçmiş olsun. Olay anlık gelişti, iki dakikada olay oldu. Olayı gerçekleştiren arkadaş çıktı gitti. Biz müdahale edemedik, elinde kırık cam şişesi vardı" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, şüpheli  Emrah D.(32) Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

POLİSTE SUÇ KAYDI VAR

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin 5 kasten yaralama, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 7 ayrı defa hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maçka ParkıKavgaçamYARALAMA
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