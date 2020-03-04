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Lüks rezidansta silah sesleri

Ataşehir'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:52
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Lüks rezidansta silah sesleri

Rezidansta oturan bir kişi “Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık" dedi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirSilahKavgaPolisRezidans
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