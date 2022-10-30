Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson yaralandı

Sultangazi'de bir lokantada, 5 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki garson başından vuruldu. 

30 Ekim 2022 Pazar 17:57
Lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson yaralandı

İSTANBUL (DHA)

Şüpheliler kaçarken, 16 yaşındaki garson yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde 27 Ekim Perşembe gecesi 23.50 sıralarında bir lokantada silahlı kavga çıktı. 

Lokantanın terasında oturan 4 kişi yanlarına gelen silahlı bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahıyla ateş açması sonucu, servis yapan 16 yaşındaki garson başından vuruldu. 

Şüpheliler kaçarken, garson yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği garson, hastaneye kaldırıldı. Garsonun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziLokantaGarson Yaralandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da trafikte 1 yıl içinde yüzde 30 artış; hava kirliliği de arttı
İstanbul'da trafikte 1 yıl içinde yüzde 30 artış; hava kirliliği de arttı
VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM TÖRENİ
VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM TÖRENİ
Başakşehir'deki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Başakşehir'deki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Beşiktaş'ta galeriye milyonluk kurşun
Beşiktaş'ta galeriye milyonluk kurşun
Vali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Vali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Büyükçekmece'de jet-skili tekne motoru hırsızlığı
Büyükçekmece'de jet-skili tekne motoru hırsızlığı
AKM’de Cumhuriyet Bayramı bayramlaşma programı yapıldı
AKM’de Cumhuriyet Bayramı bayramlaşma programı yapıldı
İstanbul Valiliği: Başakşehir'deki patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı
İstanbul Valiliği: Başakşehir'deki patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı
Büyükçekmece’de kaçak telefon operasyonu
Büyükçekmece’de kaçak telefon operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول