Lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson yaralandı

İSTANBUL (DHA)

Şüpheliler kaçarken, 16 yaşındaki garson yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde 27 Ekim Perşembe gecesi 23.50 sıralarında bir lokantada silahlı kavga çıktı.

Lokantanın terasında oturan 4 kişi yanlarına gelen silahlı bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahıyla ateş açması sonucu, servis yapan 16 yaşındaki garson başından vuruldu.

Şüpheliler kaçarken, garson yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği garson, hastaneye kaldırıldı. Garsonun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.