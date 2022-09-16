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Lise öğrencisinden ‘Sokak Kitapları Kütüphanesi’ projesi

İSTEK Acıbadem Okulları Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 12’nci sınıf öğrencisi Demir Saraç, öğrenim gördüğü programın gerekliliği olarak yer alması gereken sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ‘Sokak Kitapları Kütüphanesi’ projesini başlattı. Kitapların daha çok insana ulaşması için şehrin görünen yerlerine bırakılarak bağışlanmasını temel alan proje kapsamında, bir yıl içinde yaklaşık 1000 kitap yeni sahibini buldu.

16 Eylül 2022 Cuma 10:48
Lise öğrencisinden ‘Sokak Kitapları Kütüphanesi’ projesi

HEDEFİM KİTAP BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISINI ARTIRMAK


Demir Saraç projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:


“İlkokuldan bu yana bize kitapların asrın değişiminde ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Ama ne yazık ki herkesin kitaba erişimi olmuyor. Projeyi başlatma amacım, kitaba erişimi olmayanların kitaba erişimini sağlamak. Bu sebeple kişi başına düşen kitap sayısını artıramıyorsak, kitap başına düşen kişi sayısını artırmayı hedefleyerek projeyi başlattım.”


Projeye kişisel olarak 200 kitap bağışladığını belirten Saraç projenin sadece kendisiyle sınırlı kalmadığını, açtığı sosyal medya hesabı sayesinde Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanların da projeye destek verdiğini belirtti. Projeye destek verenler sayesinde yaklaşık 1000 kitaplık bir bağışa ulaşıldı.


BAĞIŞLAR BİR YÖNERGE İLE YAPILIYOR

Kitap bağışının bir yönergesi var. Öncelikle kitabın projeye bağlı olduğunu belirtmek amacıyla içine konulacak bir bilgilendirme yazısının konulması, kitabın şeffaf poşet ile sarılması ve insanların görebileceği herhangi bir yere bırakılması gerekiyor. Bu Türkiye’deki herhangi bir yer olabilir.


Proje İSTEK Acıbadem Okullarından da büyük destek buldu, özellikle ilkokul öğrencilerinin projeye katılımı ve katkısı büyük oldu.  


Projeye katılan ilkokul öğrencileri şunları söyledi:

Lea Mira Graf, “Duyarlı bir birey olarak, çok fazla kitaba ulaşamayanlar için destek olduk. Kitap okumak bir ihtiyaçtır.”

Bade Uludağ, “Kitap okumayı seviyorum ve kitap bağışı yaparak tanımadığım insanlara ulaşmış oluyorum.”


Deniz Çınar Taşar, “Hep birlikte okuyalım ve büyük bir okuma çemberi oluşturalım diye bu kampanyaya katıldım.”  


ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. DP, akademik başarılarının yanında öğrencilerin; öz disiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer "dünya vatandaşı" olarak yetiştirilmesini hedefler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSTEK AcıbademDemir SaraçSokak Kitap Kütüphanesi
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