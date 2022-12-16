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Levent'te AVM'de yangın

16 Aralık 2022 Cuma 14:03
Levent'te AVM'de yangın

İSTANBUL - LEVENT'te bulunan bir AVM'de yangın çıktı.

Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin çatısında saat 12.35 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile göründü. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanın fark edilmesiyle birlikte içeridekiler tahliye edildi. 

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Ancak dumandan etkilenenler bulunduğu belirtildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

DHA

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Leventte AVMde Yangın
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