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Lastik değiştirirken otomobil çarptı

SULTANGAZİ'de yol kenarında otobüsün patlayan lastiğini değiştirirken, arkadan gelen otomobilin çarptığı tamirci yaralandı.

28 Haziran 2020 Pazar 09:50
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Lastik değiştirirken otomobil çarptı

Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında Sultangazi Gazi Cebeci Yolu'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Özel Halk Otobüsünün lastiği patladı. Bunun üzerine otobüs sürücüsü, yol üzerinde bulunan bir lastikçinin önüne park etti. Lastik tamircisi Cengiz Kartal, patlayan lastiği değiştirmek için çalışmalara başladı. Kriko ile aracı kaldırdığı sırada, Cebeci Mahallesi'nden Gazi Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, arkadan gelerek Cengiz Kartal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kartal yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Kartal'ın yardımına koştu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartal, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Cengiz Kartal'ın yakınları olay yerine geldi. Kartal'ın yakınlarını olay yerinde bulunan vatandaşlar teskin etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziLastikLastikçiTrafik Kazası
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