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Kuyumcu atölyesini soyan hırsızlar yakalandı

FATİH'te bir handa bulunan kuyumcu atölyesinden saf altın, işlenmiş değerli taşlar ile ziynet eşyaları çalan iki hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:01
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Kuyumcu atölyesini soyan hırsızlar yakalandı

Fatih'te polise başvuran İşadamı C.B., Emin Sinan Mahallesi, Taşdirek  çeşmesi sokak üzerinde bulunun işyerinde hırsızlık yapıldığını söyleyerek yardım istedi. Mağdur C.B. gece işyerine giren kişilerin içeride bulunan 40 gram saf altın, 200 gram gümüş, pırlanta yüzükler, antika köstekli saatler, 13 adet çeyrek altın ile 375 bin lira parasının çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hırsızların güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Hırsızların merdiven boşluğundan binaya girerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Polis hırsızların daha öncede çeşitli suçlardan gözaltına alınan Fuat T.(20) ile Doğan S.(34) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Fuat T.'nin daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik suçlarından 12 kez gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheli Doğan S.'nin ise hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihKuyumcuSoygunHırsız
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