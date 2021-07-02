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Kurban satış ve kesim yerleri hazır

02 Temmuz 2021 Cuma 10:49
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Kurban satış ve kesim yerleri hazır

İSTANBULSultanbeyli Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturduğu Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin hazırlıklarını pandemi tedbirleri alınarak tamamladığını belirtti. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Özellikle büyük bir alanda hizmetimizi vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde sunmak istedik. Hem satıcılarımızın hem de alıcılarımızın hizmetimizden memnun kalmaları için kurban alanımızda tüm olanakları sağlamaya özen gösteriyoruz” dedi.

Sultanbeyli’de Kurban Satış ve Kesim Merkezi hazırlıkları tamamlandı. Her yıl kurban çalışması yaptığını belirten Sultanbeyli Belediyesi, kurban alanını pandemi tedbirlerine uygun şekilde düzenlediğini vurguladı. Kurban satıcıları ve vatandaşlar için çalıştığını ifade eden belediye; alanda vatandaşlara mescit, berber, banyo, tuvalet, dinlenme noktası, maske ve dezenfektan gibi hijyen setinin bulunduğu kurban çantası, hızlı şarj cihazı, ücretsiz wifi gibi hizmetler sunacağını kaydetti. Kurban satışı için çadır kiralayanlara ise hediye internet kartının da verileceği ifade edildi. Ayrıca kurban kesimi için kayıtların ise belediye hizmet binasındaki Prof. Dr. Halil İnalcık Seminer Salonu’nda devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre hijyen kurallarının uygulandığı alanda atıklar günlük olarak toplanacak. Alan girişine kurulan dezenfeksiyon tüneliyle araçlar dezenfekte edilerek alana sokulacak, vatandaşların ateş ölçümleri yapılacak. Kesim alanına ise sınırlı sayıda kişi alınacak.

“SAĞLIKLI BİR BAYRAM İÇİN HER AYRINTIYI DÜŞÜNDÜK”

Vatandaşların sağlığı için sosyal mesafe kuralının gözetileceğinin altını çizen Başkan Keskin, “Hemşehrilerimizin bayramı sağlıkla geçirmelerini oldukça önemsiyoruz. Bu bakımdan yoğunluk olmaması adına kurban kesim alanımıza sınırlı sayıda kişi alacağız” dedi. Başkan Keskin sözlerine şöyle devam etti:

“Alanın temizliği için geçen yıl olduğu gibi bu sene de belirli noktalara atık maske ve eldiven noktaları oluşturduk. Hemşehrilerimiz ve kurban satıcılarımız için her ayrıntıyı düşündük. Merkezimizde mescit, berber, banyo, tuvalet, dinlenme noktası ve ücretsiz internet erişimi sağlayacağız. Kasaplarımız su geçirmez önlük, maske, eldiven kullanacak ve belli aralıklarla ekipmanlarını yenileyecekler. Ayrıca Kurban Bayramı’nda sıkça görülen yaralanma kazaları için ambulans hizmetimiz de mevcut. Sağlıkla geçireceğimiz bir bayram için hemşehrilerimizden tedbirlere uymalarını özellikle rica ediyorum. Kurban Bayramı’na hep birlikte hayırla ulaşmamızı temenni ediyorum.”

“HER GÜN SİNEK İLAÇLAMASI YAPILIYOR”

Kurban alanında çadır sahibi olan Adem Güneş, 8 yıldır Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ne geldiğini belirtti. Sultanbeyli Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun olduğunu belirten Güneş, “İnşallah bu yıl ki Kurban Bayramımız da çok güzel olacak. Anadolu yakasının en güzel yeri Sultanbeyli hayvan pazarıdır. Hizmeti çok güzel. Burada banyo, tuvalet, kesimhane, mescit, bebek bakım odasına kadar her şey var. Ayrıca her gün sinek ilaçlaması yapılıyor. Bu bizim için en önemli şey. Zabıtalarda da hizmette sınır yok. Berberimiz bile var. İstediğimiz gibi tıraş oluyoruz. Kısacası burada bize büyük rahatlık sunuluyor” diye konuştu.

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Kurban Satış Ve Kesim YerleriİstanbulSultanbeyli
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