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Kurban pazarlarında hareketlilik

SULTANGAZİ'de kurulan kurban kesim ve satış alanında bayrama kısa süre kala hareketlilik yaşanıyor. Kurban pazarında bulunan 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Çınar isimli kurbanlık 35 bin liraya alıcısını bekliyor. 

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:15
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Kurban pazarlarında hareketlilik

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde kurulan kurban kesim ve satış alanında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satışları devam ediyor. Kurbanlık alınan gelen vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu belirterek, kurban satıcıları ise fiyatların 10 bin lira ile 35 bin arasında büyükbaş hayvanların satışının olduğunu söyledi. Kastamonu'dan gelen Kani Demir, "Fiyatlar ortalama 10 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar yükseliyor" dedi. Kurbanlık almak için alana gelen Bilal Bingül ise, "Fiyat araştırması yapıyoruz. Fiyatlar biraz pahalı ama pazarlık istenilen seviyeye inliyor. Bu insanları da anlamak lazım memleketten ailelerinden uzak bayramı burada geçiriyorlar onları da anlamak lazım" diye konuştu.

1 TON 100 KİLOLUK ÇINAR 35 BİN LİRAYA ALICI BEKLİYOR

Kurbanlık satış alanında büyükbaş hayvanlar arasında 1 ton 100 kilogram olan Çınar, 35 bin liraya alıcısını bekliyor. Kurbanlık hayvanın sahibi Hikmet Karasan, "2 buçuk yaşında. Kastamonu'ndan getirdik 1 ton 100 kilo ağırlığında pazarın en büyük danası. Fiyatı 35 bin lira, alan memnun olur." ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziKurbanKurbanlıkKurban Bayramı
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