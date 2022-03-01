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Küçükçekmece'de silahlı saldırı,  7 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde bir otomobil ile kuaför dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kuaförde bulunan kişilere silahla ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yerinde bulunan 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

01 Mart 2022 Salı 09:57
Küçükçekmece'de silahlı saldırı,  7 yaralı

Olay Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası tespit edilemeyen bir otomobil ile Şahin Caddesi'ndeki kuaför dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, dükkanın içerisinde bulunanlara ateş açtı. Dükkandaki kişilere kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

SALDIRIDA 1'İ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda kurşunların hedefi olan 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki S.G'nin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının olduğu kuaför dükkanında ve sokakta detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olayı gören vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Ekiplerin çalışmaları sırasında olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis kaçan şüphelilerle ilgili çalışması sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceKanarya MahallesiSilahSaldırıIşyeriDükkan
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