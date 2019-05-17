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Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı

Küçükçekmece'de ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa süreden fabrikanın tamamına yakınını sardı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı

Küçükçekmece'de ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa süreden fabrikanın tamamına yakınını sardı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

17 Mayıs 2019 Cuma 11:50
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Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı

İSTANBUL - Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede fabrikadaki ahşap paletleri sardı. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

YANGINA ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına üç koldan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı. Bu sırada fabrika çalışanları ise alevlerin arasında kalan ahşap paletleri kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasıyla cadde yeniden ulaşıma açıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

HEM ÇALIŞTILAR HEM SAHUR YAPTILAR

Küçükçekmece'de palet fabrikasındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra bazı itfaiye erleri sahur yaparken, bazıları soğutma çalışmalarına devam etti. İlk grup itfaiyecilerin sahur yemeğini yemesinin ardından değişim yapılarak ikinci grup sahurlarını yaptı. Yangın ise günün ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceYangınPalet Fabrikası
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