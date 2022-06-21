Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.572,46
ALTIN
1.022,33
DOLAR
17,35
STERLİN
21,30
EURO
18,33
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
TÜBA 30 personel alacak
TÜBA 30 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 19 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Küçükçekmece'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 22 kilogram eroin ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Haziran 2022 Salı 10:50
Küçükçekmece'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışından yasa dışı yollarla yurda eroin getirdiğini tespit ettiği 2 kişiye operasyon düzenlendi.  Ekipler, Şüphelilerin eroini Küçükçekmece'de kiraladıkları evlerde depoladıkları ve buradan İstanbul geneline torbacılara dağıtılacakları bilgisine ulaştı. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri tespit edilen Ö.G ve V.P isimli kişilerin Küçükçekmece'de kiraladıkları 3 eve baskın yapıldı. Evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 22 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıKüçükçekmecekNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da Hürriyet Caddesi trafiğe açıldı
Kartal’da Hürriyet Caddesi trafiğe açıldı
Büyükçekmece'de silahlı kavga, 1'i ağır 9 yaralı
Büyükçekmece'de silahlı kavga, 1'i ağır 9 yaralı
Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet
Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Beylerbeyi'nde 2 katlı ahşap köşkte yangın 
Beylerbeyi'nde 2 katlı ahşap köşkte yangın 
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
Gaspçı sevgililer yakalandı
Gaspçı sevgililer yakalandı
Kadıköy'de makas atan sürücünün çarptığı otomobil durağa daldı:1'i ağır, 5 yaralı 
Kadıköy'de makas atan sürücünün çarptığı otomobil durağa daldı:1'i ağır, 5 yaralı 
Yangına uykuda yakalandı
Yangına uykuda yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi