Küçükçekmece'de istinat duvarı çöktü

İSTANBUL (DHA)

Küçükçekmece siteye ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada duvarda güçlendirme çalışması yapan işçiler çatırdama seslerini duyarak duvardan uzaklaşırken, bir iş makinesinde hasar meydana geldi.

Olay sabah saatlerinde Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çökme tehlikesi bulunan ve istinat duvarında güçlendirme çalışması yapan işçiler duvarda çatırdama sesleri duydu. İşçiler çalışmayı sonlandırarak duvardan uzaklaştıkları sırada istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda bir iş makinesinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşanan olayı anlatan site sakini Hasan Boztaş , "Bizim duvarımız zaten biraz yıkıktı, sonra çökmeye başladı. Sonra tamamen çöktü. Biz evde oturuyorduk. Birden güm diye bir ses geldi. Araçlarımız falan yoktu altında" diye konuştu.