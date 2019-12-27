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Küçükçekmece'de film gibi soygun

100 bin liralık saat çaldılar

Küçükçekmece'de film gibi soygun

100 bin liralık saat çaldılar

27 Aralık 2019 Cuma 09:16
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Küçükçekmece'de film gibi soygun

İSTANBUL / DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişi önce güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Sonra da vitrindeki saatleri kasalara doldurdu. Soygun anı ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İş yerinden çalınan saatlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Olay, Mehmet Akif mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki saat satışı yapan bir iş yerine plakası belirlenemeyen bir araçla maskeli 6 kişi geldi. Şüphelilerden ikisi önce güvenlik görevlisine silah doğrultarak etkisiz hale getirdi sonra da diğer şüpheliler iş yerinin kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler dünyaca ünlü markalarının saatlerinin içerisinde olduğu 6 vitrindeki ürünleri kasalara doldurdu. Hırsızlar geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçması üzerine güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, güvenlik görevlisinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, şüphelilerin kaçtığı güzergâhta çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin girdiği mağazada da detaylı olay yeri incelemesi yaptı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

SOYGUN ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA 

Mağazada soygun anları ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, plakası alınamayan siyah bir otomobil ile işyerinin önüne gelen 6 şüpheli araçtan iniyor. 2 şüpheli önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirken, diğer hırsızlar mağazanın kapısında bulunan kilitleri kırıyor. Görüntülerin devamında ise içeriye giren hırsızlar, vitrinlerdeki saatleri plastik kasalara dolduruyor. Bir süre içeride saatleri toplayan hırsızlar, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceHırsızHırsızlıkSoygunSaat
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