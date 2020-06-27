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Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Küçükçekmece, Basın Ekspres yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölünen yolda otomobil ve taksinin kafa kafaya çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken, taksi şoförü hayatını kaybetti. Taksideki yolcu ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:42
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Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaza saat 03.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğa Y.'nin kullandığı 22 UK 565 plakalı otomobil asfaltlama çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ilerken karşıdan gelen ve Adnan Türkmen'in kullandığı 34 TJT 89 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken taksi sürücüsü Adnan Türkmen (55) hayatını kaybetti. Takside bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu ise yaralandı. Taksiye çarptıktan sonra savrulan otomobilin sürücüsü Doğa Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Doğa Y.'ı yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen taksi sürücüsü Adnan Türkmen'in cansız bedeni sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.   Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de trafik tamamen durdu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.  

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2020 09:46
Anahtar Kelimeler:
Basın Ekspres YoluOtomobilTaksiTrafik KazasıKüçükçekmece
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