Küçükçekmece'de çöken istinat duvarına dolgu çalışması devam ediyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi'nin binasının çökmesi sonrası yan tarafta bulunan inşaat alanında dolgu işlemleri yapılıyor



Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan yan taraftaki 3 katlı Arel Üniversitesi'nin binası da çöktü. Üniversitenin ana binasında ise büyük hasar meydana geldi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından, güvenlik amacıyla 1 öğrenci yurdu ve 128 dairenin olduğu 6 apartman tahliye edildi. Yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayan dolgu işlemi devam ediyor. Arka arkaya sıralanan onlarca hafriyat kamyonu inşaat alanına hafriyat taşıyor. Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.