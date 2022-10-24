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Küçükçekmece'de çöken istinat duvarına dolgu çalışması devam ediyor

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:54
Küçükçekmece'de çöken istinat duvarına dolgu çalışması devam ediyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi'nin binasının çökmesi sonrası yan tarafta bulunan inşaat alanında dolgu işlemleri yapılıyor

Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan yan taraftaki 3 katlı Arel Üniversitesi'nin binası da çöktü. Üniversitenin ana binasında ise büyük hasar meydana geldi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından, güvenlik amacıyla 1 öğrenci yurdu ve 128 dairenin olduğu 6 apartman tahliye edildi. Yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayan dolgu işlemi devam ediyor. Arka arkaya sıralanan onlarca hafriyat kamyonu inşaat alanına hafriyat taşıyor. Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceIstinat Duvarı
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