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Küçükçekmece'de ara sokaklar 'çıkmaz sokak' oldu 

İSTANBUL'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Küçükçekmece'deki ara sokaklar hem araçlar hem de yayalar için 'çıkmaz sokak' haline geldi. 

11 Mart 2022 Cuma 11:35
Küçükçekmece'de ara sokaklar 'çıkmaz sokak' oldu 

Küçükçekmece Sefaköy'de yoğun yağış nedeniyle karla kapanan sokaklardan araçlar da yayalar da geçemez hale geldi. Mahalle sakinleri karlı kaplı sokaklarda zorlukla yürümeye çalıştı. Esnaf Eyüp Karan ana caddelerin temizlendiğini ancak, ara sokakların kötü durumda olduğunu söyledi. Araçların ara sokaklardan çıkamadığını, yaya olarak bile yürümekte zorlandıklarını belirten Eyüp Karan, "Gelenleri geri çeviriyoruz ama kimse dinlemiyor, daha sonra da çıkamıyorlar" dedi.  Ömer Kaya ise ara sokakta geçmeye çalışırken birçok kez düştüğünü belirterek "Sefaköy'de hiçbir temizlik yapılmadı. Evden buraya gelene kadar on defa düştüm" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceSefaköyKarKışYolSokakAraç
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