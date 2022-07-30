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Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 katlı binanın çatısı yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. 77 yaşındaki Ayşe Vıcil " 'Yanıyor yanıyor' diye bağırdım. Bir kişi pencereye çıkmadı, çok korktum" dedi. 

30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:43
Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi Kartal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri görenler daire sakinlerine haber vererek binayı boşaltmalarını sağladı.  Yangının çıktığı sokağa polis ve birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çevresi tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından şeritle kapatıldı.  Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, yaralanan ya da hastaneye kaldırılan olmadığı öğrenildi. 

"ALEVLER KARŞIDAN YÜZÜME YÜZÜME VURDU" 

Karşı binada oturan 77 yaşındaki Ayşe Vıcil, "Yangını ilk ben gördüm. Yüreğim sızladı görünce alevleri. Balkondaydım, ayağımın dibinde bir ateş hissettim. 'Bu ateş nereden geliyor şimdi' dedim. Perde mi yanıyor diye bakarken bir baktım alevler karşıdan yüzüme yüzüme vuruyor. Bağırdım, 'Yanıyor yanıyor' diye bir kişi cama çıkmadı çok korktum" dedi. 

"EV ENKAZA DÖNMÜŞ DURUMDA" 

Binada ev sahibi olduğunu söyleyen Mehmet Viran Yüksel, "İçeride durum çok kötü. Ben ev sahibiyim, ev enkaza dönmüş. Neden çıkmış yangın hiçbir fikrim yok. Çatı katı komple kullanılmaz hale gelmiş" dedi. 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceEvBinaYangınİtfaiye
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