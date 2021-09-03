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Küçükçekmece Belediyesi öğrenciler için Gençlik Kampı düzenledi 

Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel, bedensel ve zihinsel gelişimine destek olmak amacıyla Gençlik Kampı düzenledi.

03 Eylül 2021 Cuma 10:15
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Küçükçekmece Belediyesi öğrenciler için Gençlik Kampı düzenledi 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Sakarya-Pamukova-Bakacak Kamp alanında 13-14 yaş grubu 35 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençler 5 gün boyunca birbirinden keyifli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi.

HEM EĞLENDİLER HEM DİNLENDİLER

Kamp, öğrencilere hem planlı yaşam alışkanlığı kazandırmaya hem de serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine destek olmak için düzenlendi. Gençler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde plaj voleybolu, plaj futbolu, okçuluk, badminton, mini golf, langırt gibi pek çok aktiviteye katıldı.

5 günlük program kapsamında, kendi sorumluluğunu alma ve özgüven duygusu geliştirme adına pek çok farkındalıkla tanışan öğrenciler, kamp alanındaki doğal ve kültürel yerleri gezerek, yeşilin ve doğanın tadını çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİGençlik Kampıöğrenci
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