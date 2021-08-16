Kredi çıkartma vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Berat Arslan sahte ismiyle paralı ilan verildiği, kredi çıkartma vaadiyle şahısların internet bankacılığı bilgilerinin alındığı ve daha sonra bu şahıslar adına kredi başvurusu yapıldığı, kredi çıkması halinde çekilen paranın ise farklı hesaplar üzerinden şüpheliler tarafından kendi nam ve hesaplarına alındığı tespit edildi. Bu yolla insanların bankaya borçlandırılarak mağdur edildiği belirlendi.

8 EYLEMDE 90 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüpheliye ve 5 GSM hattına yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 8 eylemde toplamda 90 bin TL dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazanç olduğu belirlendi. Eylemleri gerçekleştiren toplam 18 şüpheli hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Eskişehir'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan alınan şüphelilerden bir adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.