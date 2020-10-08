Köprü ve viyadük altları bile araçlarla doldu

Beylikdüzü'nde araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı. Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.



"BÖYLE BİR YÖNTEME BAŞVURDUK"

Araçlarını korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını söyleyen otomobil sahibi Gariphan Güneri, "Dolu yağacağı yönünde duyum aldık. Biz de böyle bir önlem aldık. 2 yıl önce burada araçlar dolu yüzünden çok zarar gördü. O yüzden böyle bir yönteme başvurduk. Yeterli gelir. Daha da halılarımız var bodrumda. Getirip kapatacağız. Böyle bir çadır getirdi arkadaş, halı var. Almaya da devam edeceğiz" dedi.



"HAKKIMIZ DA HAYIRLISI OLSUN"

Aracı için önlem alan diğer bir araç sahibi Alperen Karakaş ise, "Ufak da olsa işimizi garantiye alalım. Ne olur ne olmaz. Ufak da olsa bir önlem alalım. Adet yerini bulsun derler ya öyle bir ufak bir şey yaptık. Hakkımız da hayırlısı olsun. Biz denedik. Olsa da olmasa da kar. En azından yaptık. Yapmak, yapmamaktan iyidir derler" şeklinde konuştu. Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA DOLU ÖNLEMİ

İstanbul'da otomobillerini dolu yağışından korumak isteyenler otoparklara akın etti. Otomobillerini otoparka koyamayanlar ise üzerlerine brandalar sererek önlemler aldı.

İstanbul'da yarın için verilen dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar otomobillerini kapalı otoparklara park etti. Birçok ilçede kapalı otoparkların tamamen dolu olduğu öğrenildi. Kapalı otoparkları tercih etmeyenler ise kendilerince önlemler aldı. Otomobillerini doludan korumak isteyenlerin araçların üzerine branda, karton ve battaniye serdiği görüldü.



"ŞİDDETLİ DOLU OLACAĞINA DAİR UYARILAR ALDIK"

Galeri işletmecisi Oğuz Beyazıt, "Araçların üzerini kapatıyoruz. Çoğu aracı zaten vitrinden çıkarıp garajlara otoparklara çektik. Şiddetli dolu olacağına dair uyarılar geldi. Bütün esnaf arkadaşlara söyledim araçlarını güvenli yerlere alsınlar, çünkü çok şiddetli olacağına dair uyarı geldi. Çoğu araçları kaldırdık diğerlerine de koruma yapıyoruz. Kendi otoparkımız olduğu için sıkıntı yaşamadık ama yakın otoparkların dolduğuna dair söylentiler aldık. Bazı esnaf arkadaşlar da otoparklar dolu dediler. Otoparkların dolu olması sebebiyle vatandaşlar mağdur olacak gibi gözüküyor." diye konuştu. Şahin BOZKURT-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)





ÜSKÜDAR'DA KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları harekete geçirdi. Otomobillerini dolu yağışından korumak isteyenler kapalı otoparklara akın etti. Üsküdar'da araç sürücüleri kapasitesini dolduran otoparklara girmek için sıra bekledi.

İstanbul'da özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı. Kapalı otoparkı olmayan İstanbullular otomobillerinin doludan zarar görmemesi için harekete geçti. Üsküdar'da bulunan İSPARK'a ait kapalı otoparkta akşam saatlerinde araç kuyruğu oluştu. Bazı otomobiller kapasitesini dolduran otoparka giremedi.

Otoparka girebilmek için sıra bekleyen bir sürücü, “Aracı park edeceğiz ama her taraf dolu. AVM'lerin esasında yardımcı olması lazım. Açmaları lazım otoparkları. 'Yerimiz yok, bırakamazsınız' diyorlar. Burası da dolu. Kapalı otopark arayacağız, bulamazsak yorgan, battaniye, halı ne bulursak sereceğiz arabanın üzerine. Artık Allah'a emanet edeceğiz" dedi. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

BEŞİKTAŞ'TA ARAÇ SAHİPLERİNİN DOLU ÖNLEMİ

Beşiktaş'ta, bazı araç sahipleri beklenen dolu yağışında araçlarının zarar görmesi ihtimaline karşı, kendi imkanlarıyla tedbir aldı. Araçlarını yol üzerine park eden vatandaşlar, yarın ve cuma günü için beklenen dolunun zarar vermesini engellemek için ellerindeki malzemeleri koruma amaçlı kullandılar.

Vatandaşların, araçların üzerini naylon, yolluk, paspas, battaniye, örtü ve kartonlarla kapatması dikkat çekti. Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KÖPRÜ VE VİYADÜK ALTLARINI OTOPARKA ÇEVİRDİLER

İstanbul'da yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor.



İstanbul'da meteorolojiden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Şanslı olanlar kapalı otoparklarda yer bularak evlerine rahat bir şekilde giderken, yer bulamayanlar ise türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalışıyor. Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.



Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü. Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun. Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum" şeklinde konuştu.



Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.