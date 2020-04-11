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'Köpeklerimi beslemek için çıktım'

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul'da bir kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 08:17
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'Köpeklerimi beslemek için çıktım'

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy'de bir kişinini köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.

"HABERİM YOK"

Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, "Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19SalgınHastalıkSokakYasak
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