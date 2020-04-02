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Kontroller gece de devam etti

İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.

02 Nisan 2020 Perşembe 08:54
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Kontroller gece de devam etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi. Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTEMOtoyolKoronavirüsKontrolSalgınHastalıkOtomobilSürücüşoför
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