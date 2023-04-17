Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı

İSTANBUL- Türkiye'nin ilk karayolu yolcu taşıma şirketi Kâmil Koç, yeni iş birlikleri ile yurt içinde ve yurt dışında seyahat ağına yeni güzergahlar eklemeye devam ediyor. Seyahat sektöründe 97 yıldır hizmet kalitesinden ödün vermeden kesintisiz hizmet sunan firma, Avrupa kıtasında Sofya ve Bükreş’e yönelik gerçekleştirdiği seferlerine bu kez Bulgaristan’ın Rusçuk şehrini ekledi.

Kâmil Koç, FlixBus’un yeşil rengi ile Avrupa’da büyümeye devam ediyor

Avrupa yolculuğunda 3. durağı Rusçuk şehri olan Kâmil Koç, 14 Nisan’dan itibaren karşılıklı seferlere başladı. Rusçuk şehrine başlatılan kalkışlı-varışlı seferler İstanbul Esenler Otogarı’ndan her gün karşılıklı olarak yapılacak. Seferlerde Kâmil Koç’un yurt içi otobüs tasarımlarında kullandığı tasarımın yerine yurt dışı tasarımı olan iş ortağı FlixBus’ın büyük logolu yeşil hâkim renkli otobüs tasarımı kullanılacak. Avrupa'nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağı FlixBus ile birlikte Türkiye'nin 71 il ve 306 ilçesinde hizmet veren Kâmil Koç, Avrupa’ya yönelik seferlerini önümüzdeki dönemde yeni güzergahlarla daha da genişletmeyi hedefliyor.

HABER: SELÇUK BULUT