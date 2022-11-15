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KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim'de tören

15 Kasım 2022 Salı 14:22
KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim'de tören

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39'uncu kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar konuşmasında "Bugünkü törenimizi İstiklal Caddesi'nde pazar günü vuku bulan hain saldırı ertesinde gerçekleştiriyor olmanın burukluğu içerisindeyiz" dedi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kıbrıs gazileri ve çeşitli dernek üyeleri katıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar konuşma yaptı. Çınar "Konuşmama başlamadan önce bugünkü törenimizi İstiklal Caddesi'nde pazar günü vuku bulan hain saldırı ertesinde gerçekleştiriyor olmanın burukluğu içerisinde olduğumuzu vurgulamak isterim. Sivil ve masum insanları hedef alan terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bu hain saldırıda hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Anavatan Türkiye'mize geçmiş olsun" dedi. 

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 39'uncu yıldönümü olduğunu ifade eden Çınar, "Kıbrıs Türk halkının adada 1571'de başlayan Türk varlığını sürdürmek için verdiği mücadelenin 144'üncü; 

Kıbrıs Türk halkının 1963'te Ortaklık Cumhuriyeti'nden atılmasıyla başlayan varoluş mücadelesi ve devletleşme yolcuğunun 59'uncu; Anavatan Türkiye'nin hem Türklere hem Rumlara barış getirmek için gerçekleştirdiği haklı ve hukuki müdahalesinin 48'inci yılındayız. Ve bugün, bu uzun ve zorlu yolculuğun tarihi bir dönemecindeyiz. Ülkemizin bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısının Türkiye tarafından, uluslararası diplomasinin zirvesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya duyurulması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihinde artık geri döndürülemez bir sayfa açmıştır. 

Geleceğimizle ilgili tarihi adımların atıldığı bu günlerde Cumhuriyetimizin yeni yaşını, ilke ve devrimleriyle Kıbrıs Türk halkının her daim yol göstericisi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf edilmiş bu anıtın önünde sizlerle birlikte kutluyor olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu. 
 

DHA

Son Güncelleme: 15.11.2022 14:28
Anahtar Kelimeler:
KKTCnin 39. Kuruluş Yıl DönümüTaksimTören
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