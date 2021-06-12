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Kızını parka götüren baba öldü

Şişli'de alacak verecek meselesi yüzünden öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Araya girilmesiyle iki grup ayrılırken, akşam saatlerinde aynı yere motosikletle geldiği iddia edilen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı. Eşi ve kızıyla park gittiği öğrenilen Okan Karaten, başına kurşun isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda, biri kurye iki kişi daha yaralandı. Kareten, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:24
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Kızını parka götüren baba öldü

Olay, saat 18.20 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki grup, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında motorsikletle gelen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada eşiyle birlikte, kızını parka götüren Okan Karaten, sokak üzerinde bulunan otoparkın girişinde kaçmak isterken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda biri kurye iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARATEN, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Okan Karaten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA KOVAN BULUNDU

Silahlı çatışmanın meydana geldiği sokakta polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sokakta yapılan çalışmalarda, birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde kurşun izlerine rastlandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Silah seslerini duyunca kendilerini kahvehaneye attıklarını söyleyen Yüksel Solak, "Sesler duyduk yukarıda, bütün herkes kahvehaneye girdik, koşarak. Yaralıları sonra ambulans gelince gördük. İki kişi yaralanmış, biri dizinden, garajda yatanda kafasından. Garajda vurulan, eşi çocuğuyla birlikte geçiyorlarmış. Silah sesini duyunca çocuğuyla eşini, olayla alakası yok değil mi? Yok, öbür vurulanların da yok" dedi.

Saldırı sırasında evinin camına kurşun isabet eden Harun Üsküplüoğlu ise, "Ben eve geldim. Eve girer girmez mermi şeyleri, keleşle taramışlar mahalleyi. Sesleri duydum, yere yattım. Ondan sonra cam kırılmış, üst tarafa gelmiş. Çok şükür yaralanan olmadı. Evde kimse yoktu. Normalde evde çocuğum oluyor. Eşim oluyor. Camdan eve girmiş mermi. Yoldan geçen masum insanlar yaralanmış. Bir tanesi ölmüş galiba. Arsa mevzusu diye söylüyorlar. Olan masum insanlara olmuş" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliBabaKızParkCinayetOkan Karaten
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