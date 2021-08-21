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Kızılay’dan kiralık bina

İstanbul'da Kızılay'dan kiralık bina

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:33
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Kızılay’dan kiralık bina

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığı tarafından İstanbul Şişli'deki beş katlı bina pazarlık usulü ile kiraya verilecek.

Aylık kira bedeli 16.000,00 TL olarak açıklanan taşınmazın kiralama ihalesi 3 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00'de Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığında yapılacak.

Birinci ihalede istekli bulunamazsa ikinci ihale, 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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