Kısıtlamaya rağmen sahillere akın ettiler 

İSTANBUL (DHA)

Fatih'te havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı'da sahil ve parklara akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu bazılarının ise sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

BURADA BANA VİRÜSÜN BULAŞACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Evde sıkıldığı için dışarı çıktığını söyleyen Turgut Kamil, “Hava güzel olunca kendimizi dışarı attık. Aslında 'sahiller bugün sakindir' diye çıktık. Hem burada bize virüsün bulaşacağını düşünmüyorum” dedi. Çocuklarını parka getiren Ali Rıza Budak ise “Çocuklar hafta içi yoğun ders çalışıyor. Bizler de çocukları gezmeye çıkardık. Parkta bir 10 dakika durup gideceğiz. Hava da güzel olunca evlerde duramadık. Bu zamana kadar sadece iş için dışarı çıktık. İlk defa bugün kısıtlamada dışarıya çıkıyoruz. Şu an ceza yazılsa da bir geçerliliğinin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

“POLİSLER BENİ YAKALARSA CEZA YAZSIN”

Yeğenlerini dışarı çıkardığını belirten Erdoğan Balgı da “Biz evlerde duruyoruz, fakat çocuklar için dışarıya çıktık. Mesela ekmek almak için evimin yanındaki bakkala değil de uzak olanı tercih ediyorum. Bugün ise yeğenlerimi dışarıya çıkardım. Polisler beni yakalarsa ceza yazsın. Polisler ceza konusunda asla taviz vermesin” dedi.