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Kiracı, kirayı 3 katına çıkarmak isteyen ev sahibini öldürdü

KAĞITHANE'de, Hamza Çıkrıkçı adlı kiracı, kontratı devam etmesine rağmen, kirayı 3 katına çıkarmak istediği için tartıştığı ev sahibi Şenel Tombul'u tabancayla vurarak öldürdü.

14 Haziran 2022 Salı 08:24
Kiracı, kirayı 3 katına çıkarmak isteyen ev sahibini öldürdü

Olay, Harmantepe Mahallesi Akın Sokağı 14/1 numarada saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile kirayı 3 katına çıkarmak isteyen ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Çıkrıkçı, kontratının devam ettiğini hatırlatarak kirayı artırmayacağını söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ev sahibi Tombul, bir süre sonra, kiracısının taşınmamasına rağmen daireyi başkalarına kiralamak için harekete geçti.

Kiralık ev arayanları daireyi görmeye çağıran Tombul ile Çıkrıkçı arasında sık sık tartışma çıkmaya başladı. Bu akşam yaşanan tartışma sırasında Çıkrıkçı, evde bulunan tabancayı alarak kapısının önünde duran ev sahibine ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Tombul, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenel Tombul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

Saldırının ardından evine girerek kapıyı kilitleyen Hamza Çıkrıkçı, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu. Çıkrıkçı, sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneEv SahibiKiracıKavgaCinayet
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