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Kâğıthane’nin simgesi lale Kâğıthane’de açtı

Baharın gelişi ile birlikte Kâğıthane Belediyesi tarafından dikilen laleler filizlendi.  Kâğıthane rengârenk bir görünüm kazandı.

09 Nisan 2023 Pazar 12:24
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Kâğıthane’nin simgesi lale Kâğıthane’de açtı

İSTANBUL - Kâğıthane’nin simgesi lale Kâğıthane’de açtı. Kâğıthane Belediyesi tarafından kış aylarında toprakla buluşturulan lale soğanları rengârenk çiçeklere dönüştü. Vatandaşlar lalelerle bol bol fotoğraf çekildi. Kâğıthane Belediyesi tarafından Merkez’deki Yeşil Vadi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına geçen kış 150 binin üzerinde lale soğanı ekimi yapıldı.

“Laleler bize baharı müjdeliyor”

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Havaların ısınmasıyla birlikte diktiğimiz laleler seyir zevki yaşatıyor. Laleler bize baharı müjdeliyor. Tüm İstanbulluları bu görsel şöleni yerinde görmeye Yeşil Vadi ’ye bekliyoruz. ” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN 

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Anahtar Kelimeler:
Lale Kâğıthane
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