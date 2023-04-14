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Kâğıthane Belediyesi tarafından dikilen laleler filizlendi

Baharın gelişi ile birlikte Kâğıthane Belediyesi tarafından dikilen laleler filizlendi. Kâğıthane rengârenk bir görünüm kazandı.

14 Nisan 2023 Cuma 12:33
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Kâğıthane Belediyesi tarafından dikilen laleler filizlendi

İSTANBUL - Kâğıthane’nin simgesi lale Kâğıthane’de açtı. Kâğıthane Belediyesi tarafından kış aylarında toprakla buluşturulan lale soğanları rengârenk çiçeklere dönüştü.  Vatandaşlar lalelerle bol bol fotoğraf çekildi. Kâğıthane Belediyesi tarafından Merkez’deki Yeşil Vadi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına geçen kış 150 binin üzerinde lale soğanı ekimi yapıldı.

“Tüm İstanbulluları Yeşil Vadi ’ye bekliyoruz”

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Havaların ısınmasıyla birlikte diktiğimiz laleler seyir zevki yaşatıyor. Laleler bize baharı müjdeliyor. Tüm İstanbulluları bu görsel şöleni yerinde görmeye Yeşil Vadi ’ye bekliyoruz. ” dedi.

HABER: SELÇUK BULUT 

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